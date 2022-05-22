"RadioShackは、世界の意識に埋め込まれた100年の歴史を持つブランドで、現在、ブロックチェーンと暗号資産の使用へのギャップを埋める最初のプロトコルになるという使命を担っています。 最初のステップとして、RadioShackは、今日のAMMにおける流動性付加の混沌とした分散した性質を修正します。この問題を解決するために、RadioShackはスワップ可能なトークンのグラフの直径を大幅に縮小し、1組あたりの流動性を高めることを目指します。これは、単一の大きな次数のノード（RADIOノード）を使用して、彼らが「スターフィッシュ・トポロジー」と呼ぶ、単一の大きなノードとすべてのスワップ可能なペアのペアリングを作成することで実現されます。"