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QWAN
QWANは、Web2のゲーム体験とWeb3の機能との間のギャップを埋めることで、ゲームをプレイする人にとってよりオープンで公平な経済モデルを創出するのに役立ちます。QWANは、DAOガバナンスシステム、エコシステムトレジャリー、助成金支援プロジェクトに加えて、収益分配モデルを活用することで、トークンを統合し、長期的にゲームコミュニティに新たな価値を創造する新世代のゲームサイトやサービスへの強化と投資を可能にします。
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QWAN
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