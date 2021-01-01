PSLは、Pastelエコシステムのためのネイティブユーティリティトークンです。PSLは、鋳造や取引のようなNFTトランザクションを促進し、ステーキング、検証、およびガバナンスを強化するために設計されています。最終的には、PSLはPastel Networkの上に構築される様々なアプリケーションやプロトコルに必要とされます。