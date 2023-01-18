Popcoinとは、トークンを獲得してイベントに参加し、最も重要な「お金を稼ぐ」ことを可能にする、play-to-earn ゲームです。このゲームは、ゲームプレイを楽しみながら収入を得る必要のあるプレイヤーに収入を分散させることを最優先に設計されています。