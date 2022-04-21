Philcoinは、ブロックチェーンにおける慈善運動であり、IOT「モノのインターネット」、ソーシャルメディア、教育、コミュニケーション手段の日常的な使用が、人々が製品を使用しながら稼ぐことができるレールになるグローバルなインタラクティブエコシステムを確立することを目的としています。およびサービス。人道支援と努力の歴史を考えると、Philcoinの目的は、人々がブロックチェーンで取引している間に恩返しをすることです。