ChainXは、基板フレームワークに基づいて開発されたPoSコンセンサスネットワークです。現在のPOSの年率は約60％です。これは、国内外で「基板の最初のチェーン」として広く知られており、Polkadotパラレルチェーンになります。メインネットは2019年5月25日にリリースされました。ChainXはPolkadotエコシステムの最初のメインネットプロジェクトとして、Polkadotエコシステムのアセットゲートウェイの構築を目指しています。BTCクロスチェーンを完了し、ETH、DOT、FILを徐々に完了します。 、EOSなどのアセットのクロスチェーン作業。さらに、Chainxは最初のビットコインスマートコントラクトプラットフォームも構築しました。これは、BTCベースのDefi、stablecoins、Dapps、およびその他のアプリケーションの基盤を提供します。