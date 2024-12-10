PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) は、ビットコインの希少性の基本原則と、ソラナネットワークの最新機能を融合することで、暗号資産革新を再定義します。Purple Bitcoinのトークンは21,000,000枚に固定されており、革新的なデフレ型バーンメカニズムと、不変で放棄済みのスマートコントラクトによってセキュリティが確保されています。プルーフオブステーク型プラットフォーム上で動作することで、Purple Bitcoinは超高速トランザクション、手数料の削減、大幅なエネルギー消費の削減を実現し、持続可能で高性能な暗号資産の新しい基準を打ち立てています。

トークン名PBTC

ランキングNo.3438

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量19,312,946

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値1.2751318968681968,2025-06-19

最安値0.028456991217276392,2024-12-10

パブリックブロックチェーンSOL

概要Purple Bitcoin (PBTC) は、ビットコインの希少性の基本原則と、ソラナネットワークの最新機能を融合することで、暗号資産革新を再定義します。Purple Bitcoinのトークンは21,000,000枚に固定されており、革新的なデフレ型バーンメカニズムと、不変で放棄済みのスマートコントラクトによってセキュリティが確保されています。プルーフオブステーク型プラットフォーム上で動作することで、Purple Bitcoinは超高速トランザクション、手数料の削減、大幅なエネルギー消費の削減を実現し、持続可能で高性能な暗号資産の新しい基準を打ち立てています。

セクター

ソーシャルメディア

etfindex:mc_etfindex_source免責事項：データは cmc によって提供されたものであり、投資アドバイスとみなすべきではありません。