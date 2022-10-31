Pax Worldは、Web3のオープンメタバースプラットフォームで、高度な技術仕様による臨場感あふれるアバターとともに、先進のオーディオ、ビデオ、チャット機能を提供します。このプロジェクトは、教育、社会化、商業、娯楽などを促進する豊かでインタラクティブな体験を提供します。Pax Worldは、不動産、プレハブ、イベントチケット、アバターの衣装などの3D資産を構築・購入する機能をユーザーに提供し、パフォーマンスに最適化された仮想世界を使ってその目的を達成します。