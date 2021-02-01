MurAllは、世界中の誰もが、何を描くか制限されることなく描ける、オンチェーンのデジタル共同壁画/キャンバス/壁です。どんな絵もフィルターにかけたり、検閲したり、止めたりしない中立的な場所です。アートによる真の言論の自由のための場所です。