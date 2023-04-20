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ORD
Ordinexは、Ordinalsとして知られるBitcoin NFTを取引するためのプラットフォームになることを目指します。Ordinexは、Bitcoin Ordinalsを取引するための安全、信頼、透明な環境を、使いやすいインターフェイスで提供するために構築される予定です。
概要
トークン名
ORD
発行日
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初期価格
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1,000,000,000,000
注文板
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