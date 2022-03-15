ONSTONは、分散型マルチメタバースです。すべてのメタバースが自由に出入りできるゲートウェイであることを目指します。ONSTONは、メタバースコミュニティのすべてのメンバーを統合し、あるいは拡張するためのリンクです。オンストンチームは、様々なメタヴァースを統合するマルチメタヴァースを構築します。他のメタヴァースを統合するために、オンストンが持つVR（仮想現実）、AR（拡張現実）、制作ノウハウ、顔認識技術、VRゲーム技術を使って、ゲーム、経済、文化、コミュニケーションプラットフォームをオンストン・メタヴァースに構築し、ユーザーにより進んだ経験を提供する予定です。また、ONSTONのクリエイトツールを使って、他のメタバースからNFTを持ち込んで、メタバースを楽しむこともできます。