NBLH DAOは、従来の会社組織を完全な分散型自律組織に置き換え、中央管理者を置かず、各個人が共通の目的を持ち、投票を通じて投資対象に直接コンタクトし、意思決定します。流動的なオンラインコミュニティとして階層構造がなく、より透明で安全な投資を行うことができます。