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Myria

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MYRIA
Myriaは、ZK rollup技術を利用したイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンのスケーリングソリューションで、ユーザー様に即時取引、最大9000TPS以上の高スループット、ガス代ゼロ、無料のNFT鋳造技術を提供しています。
概要
トークン名
MYRIA
発行日
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初期価格
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総発行数量
50,000,000,000
注文板
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