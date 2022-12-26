The Marsは、赤い惑星をテーマにしたグローバルな体験を可能にするメタバース上のゲーム・プラットフォームです。プレイヤーは、Colony of Mars内で、不動産の所有、スポーツ、人との交流など、多種多様な活動を楽しむことができます。初期供給の50億枚のMars Token（MRST）は、イーサリアムのレイヤー2プラットフォームであるPolygon チェーン上で発行され、初年度はメタバースプラットフォーム内で最大10億枚が発行される予定です。