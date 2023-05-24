市場
現物取引
HOT
先物取引
先物 M-Day
ETFs
人気銘柄
注目のイベント
取引
Mobile
スキャンしてダウンロードし、MEXCアプリでシームレスな取引体験を
ダウンロードできませんか？
Windowsクライアント
もっと見る
Minti
MINTI/USDT
0.0516
--
$
0.00
24時間の最高値
0.1500
24時間の最安値
0.0400
24時間の取引高 (MINTI)
2.33M
24時間の数量 (USDT)
157.60K
24時間の最高値
0.1500
24時間の最安値
0.0400
24時間の取引高 (MINTI)
2.33M
24時間の数量 (USDT)
157.60K
チャート
トークン情報
Loading..
スタンダード
TradingView
デプス
MINTI
Mintwayは、暗号資産の所有権を分割して利益を得たり、NFTに関する全ての情報を共有したりできる、暗号資産の所有権を売買できるマーケットプレイスを持つ、世界初のグローバルNFTポータルです。このプロジェクトは開発段階（シードラウンド）で、Dappゲーム「DigToc」をリリースし、NFTランチャーのサービスを提供しています。 DigTocゲーム:(https://digtoc.com/), MINTWAY prototype: (http://mintway.net/), NFT launcher beta (https://nftvalley.io)and Airdropper(infra service for token. https://airdropper.net)
概要
トークン名
MINTI
発行日
関連リンク
ホワイトペーパー
公式ウェブサイト
ブロックエクスプローラー
初期価格
総発行数量
2000000000
注文板
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
価格(USDT)
(MINTI)
(USDT)
0.0516
≈
$
0.00
全取引履歴
数量()
価格()
数量
()
時間
現物取引
5X-X 先物取引
ETF
現物取引
5X-X 先物取引
ETF
メイカー 0.00% / テイカー 0.00%
HOT
MINTIを購入
MINTIを売却
指値注文
成行注文
振替
OTC取引
USD
利用可能残高
--
USDT
価格
USDT
数量
MINTI
合計
USDT
MINTIを購入
利用可能残高
--
MINTI
価格
USDT
数量
MINTI
合計
USDT
MINTIを売却
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
他のペアを隠す
取引ペア
日時
内容
取引
すべて
購入
売却
価格
量
約定済み
合計
トリガー価格
すべてキャンセル
すべて
指値注文
ストップリミット
POST ONLY
ネットワーク安定
API関連ドキュメント
API関連ドキュメント
ソーシャルメディア
MEXC English
MEXC Bengali
MEXC港臺
MEXC Indonesian
MEXC Español
MEXC EN
MEXC Malaysian
MEXC Japan
MEXC Arabic - عربي
MEXC Russian
MEXC Português
MEXC Korean
MEXC Filipino
MEXC Turkey
MEXC India
MEXC Vietnam
MEXC Deutsch
MEXC Persia
リクエストを送信
リクエストを送信
オンラインカスタマーサービス
オンラインカスタマーサービス