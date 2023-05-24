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MINTI
Mintwayは、暗号資産の所有権を分割して利益を得たり、NFTに関する全ての情報を共有したりできる、暗号資産の所有権を売買できるマーケットプレイスを持つ、世界初のグローバルNFTポータルです。このプロジェクトは開発段階（シードラウンド）で、Dappゲーム「DigToc」をリリースし、NFTランチャーのサービスを提供しています。 DigTocゲーム:(https://digtoc.com/), MINTWAY prototype: (http://mintway.net/), NFT launcher beta (https://nftvalley.io)and Airdropper(infra service for token. https://airdropper.net)
概要
トークン名
MINTI
発行日
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