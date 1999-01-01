MGO

Mango Network｜Multi-VM オムニチェーンインフラネットワーク Move と OPStack の中核的な利点を統合｜MoveVM および EVM をサポート Mango Network は、Multi-VM オムニチェーンインフラを備えたレイヤー1（L1）ブロックチェーンであり、Web3アプリケーションやDeFiプロトコルにおける分断されたユーザー体験や流動性といった複数の課題に対処します。29,745 TPS超の性能を持ち、OPStackテクノロジーとMoveの利点を統合することで、クロスチェーン通信と複数の仮想マシン間のインターオペラビリティをサポートする効率的なブロックチェーンネットワークを構築しています。これにより、開発者とユーザーに対して、安全でモジュール型かつ高性能なWeb3インフラを提供します。

