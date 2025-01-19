MET

MetYaは、ブロックチェーンと分散型技術を活用したAI主導のWeb3型デーティングプラットフォームです。ユーザーに安全でプライバシーに配慮した出会いの場を提供するとともに、交流を通じて利益を得られる「ソーシャル・インタラクション・マイニング」の仕組みを導入しています。私たちのチームはWeb2時代のSNS分野で12年の経験があり、数億人規模のユーザーを抱えるプロジェクトを成功に導いてきました。2018年にはWeb3領域に進出し、Web2ユーザーをスムーズにWeb3エコシステムへと導くことで、ユーザーの主体的な価値創出を支援しています。

トークン名MET

ランキングNo.3305

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量1,000,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.3026106966057054,2025-01-19

最安値0.06088509988318206,2025-04-04

パブリックブロックチェーンBSC

セクター

ソーシャルメディア

