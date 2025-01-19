MET

MetYaは、ブロックチェーンと分散型技術を活用したAI主導のWeb3型デーティングプラットフォームです。ユーザーに安全でプライバシーに配慮した出会いの場を提供するとともに、交流を通じて利益を得られる「ソーシャル・インタラクション・マイニング」の仕組みを導入しています。私たちのチームはWeb2時代のSNS分野で12年の経験があり、数億人規模のユーザーを抱えるプロジェクトを成功に導いてきました。2018年にはWeb3領域に進出し、Web2ユーザーをスムーズにWeb3エコシステムへと導くことで、ユーザーの主体的な価値創出を支援しています。

トークン名MET

ランキングNo.3305

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

総供給量1,000,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.3026106966057054,2025-01-19

最安値0.06088509988318206,2025-04-04

パブリックブロックチェーンBSC

概要MetYaは、ブロックチェーンと分散型技術を活用したAI主導のWeb3型デーティングプラットフォームです。ユーザーに安全でプライバシーに配慮した出会いの場を提供するとともに、交流を通じて利益を得られる「ソーシャル・インタラクション・マイニング」の仕組みを導入しています。私たちのチームはWeb2時代のSNS分野で12年の経験があり、数億人規模のユーザーを抱えるプロジェクトを成功に導いてきました。2018年にはWeb3領域に進出し、Web2ユーザーをスムーズにWeb3エコシステムへと導くことで、ユーザーの主体的な価値創出を支援しています。

セクター

ソーシャルメディア

etfindex:mc_etfindex_source免責事項：データは cmc によって提供されたものであり、投資アドバイスとみなすべきではありません。

MEXCは暗号資産を手軽に始めるための最適な選択肢です。暗号資産を購入、取引、獲得するための世界有数の暗号資産取引所を探索しましょう。ビットコインBTC、イーサリアムETH、および3,000種類以上のアルトコインを取引できます。MEXCは暗号資産を手軽に始めるための最適な選択肢です。暗号資産を購入、取引、獲得するための世界有数の暗号資産取引所を探索しましょう。ビットコインBTC、イーサリアムETH、および3,000種類以上のアルトコインを取引できます。
検索
お気に入り
MET/USDT
MetYa
----
--
24時間の最高値
--
24時間の最安値
--
24時間の取引高 (MET)
--
24時間の数量 (USDT)
--
チャート
暗号資産情報
注文板
直近の取引
注文板
直近の取引
注文板
直近の取引
直近の取引
現物取引
現在の注文（0）
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
MEXCは暗号資産を手軽に始めるための最適な選択肢です。暗号資産を購入、取引、獲得するための世界有数の暗号資産取引所を探索しましょう。ビットコインBTC、イーサリアムETH、および3,000種類以上のアルトコインを取引できます。MEXCは暗号資産を手軽に始めるための最適な選択肢です。暗号資産を購入、取引、獲得するための世界有数の暗号資産取引所を探索しましょう。ビットコインBTC、イーサリアムETH、および3,000種類以上のアルトコインを取引できます。
MET/USDT
--
--
‎--
24時間の最高値
--
24時間の最安値
--
24時間の取引高 (MET)
--
24時間の数量 (USDT)
--
チャート
注文板
直近の取引
暗号資産情報
現在の注文（0）
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
Loading...