Metafluenceは、インフルエンサーがメタバースにおいて、そのソーシャルメディアのパワーと創造性を収益化することを可能にします。ソーシャルメディア（SM）がメタバースに移行している今、私たちのビジョンは、SMインフルエンサー、そのオーディエンス、ブランドが透明でインセンティブを伴う関係で容易に関与できる、インフルエンサー中心のエコシステムをメタバースに構築することです。私たちは、メタフルエンス・プラットフォームを通じて、SMインフルエンサーをメタヴァースの起業家（メタプレナー）に変えることを使命としています。私たちのインフルエンサー向けソリューションは、ブランドとオーディエンスの課題を自動的に解決し、すべての関係者がWeb 3.0で成功することを可能にします。