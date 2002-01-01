MEMECOIN

Bonkプラットフォーム上の純粋なミームトークンで、ミーム文化に特化し、極めてシンプルなロジックで複雑な概念を排した設計です。その本質はミームコインそのものです。

トークン名MEMECOIN

ランキングNo.

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0

循環供給量--

最大供給量0

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値,

最安値,

パブリックブロックチェーンSOL

概要Bonkプラットフォーム上の純粋なミームトークンで、ミーム文化に特化し、極めてシンプルなロジックで複雑な概念を排した設計です。その本質はミームコインそのものです。

セクター

ソーシャルメディア

etfindex:mc_etfindex_source免責事項：データは によって提供されたものであり、投資アドバイスとみなすべきではありません。