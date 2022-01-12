"MeanFiは、Mean Protocolを搭載したセルフカストディ、パーミッションレス、トラストレスのWeb3バンキングアプリケーションであり、世界中の人々や企業に日常的な銀行業務や小売投資銀行業務のワークフローを容易に提供するものです。 MeanFiは、プロダクションWeb3アプリケーションであると同時に、開発者がMeanプロトコルを活用したアプリケーションを構築するための出発点として使用できるMeanプロトコルのスマートコントラクトの参照実装でもあります。"