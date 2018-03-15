""織機ネットワークDAppChains、ゲームおよびソーシャルアプリケーション用。トークンベースのカルマ、イーサリアムベースの暗号収集品。それはすべて、フォーク可能で分散型の読み取り可能なブロックチェーンルールセットに基づいて構築されています。 DAppChainsは、Ethereumスマートコントラクトで実行されるすべての機能を備えたブロックチェーンです。これらは、金融取引ではなく、大規模なデータ用に最適化された高度なサイドチェーンです。各DAppは独自のブロックチェーンで実行され、そのデータはイーサリアムやブロックチェーンと同様にパブリックでフォーク可能です。 ""