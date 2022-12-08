KLEVA

Kleva AIは、DeFiの専門知識がなくても、AIエージェントを通じてリターンを得ることができるDeFAIプラットフォームです。ユーザーは、社会的影響力を含む有形資産および無形資産の両方を、自律的な金融戦略によって活用することができます。本プロジェクトのミッションは、「あなたの（目に見えない）資産を賢く活用すること（Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets）」です。

トークン名KLEVA

ランキングNo.1576

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0.04%

循環供給量68,919,558.48180266

最大供給量0

総供給量68,919,558.48180266

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.4502328591384906,2024-01-18

最安値0.015292010209863226,2022-12-08

パブリックブロックチェーンKLAY

セクター

ソーシャルメディア

