既存ユーザー数300万人を超える「Kenkado」は、最強のファイターを目指すRPGゲームアプリです。日本では多くのアニメや格闘技とコラボレーションしており、非常に人気の高いゲームです。「KENKA-DO METAVERSE」は、このアプリゲームから派生したNFTゲームで、新キャラクターや新設定でリスキンされたものとなる予定です。「KENKA-DO METAVERSE」は、「Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke」の世界から10年後の世界を舞台に、メタバースで世界規模のバトルを繰り広げるPlay to Earn型NFTゲームとなります。