Itheumは、ユーザーの個人データを高度に取引可能なアセットクラスに変換する世界初の分散型データブローカレッジプラットフォームです。データクリエイターとデータコンシューマーに、価値の高い個人データをWeb2からWeb3に「橋渡し」し、ブロックチェーン技術と分散型ガバナンスの上に構築されたシームレスなUXでデータを取引するのに必要なツールを提供します。