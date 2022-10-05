Infinity AngelはAAゲームで、プレイジャンルはEndless RPGジャンルのPVEゲームモードに加え、PVPとE-sportを中心とした横画面MOBAです。キャラクターとミニオンそれぞれ100セット以上の多彩なコスチュームシステムと、スキン/ミニオンのパッシブスキルから組み合わせられる多彩な戦術が見どころです。個人から法人まで、誰でも簡単にNFTの売買や取引ができます。3Dで描かれた美しいエンジェルグラフィックの世界で、プレイヤーはNFTエンジェルに強力な武器やユニークな衣装を装備させ、プレイヤー同士の熱いバトルで、P2E基準で交換・取引可能なNFTアイテムを手に入れるなど、様々な使い方をすることが可能です。