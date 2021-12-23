Hillstone Financeは、金融投資への参入障壁を下げることを目的とした資産担保型暗号資産プロジェクトです。Hillstone Financeは、韓国初のクロスボーダーM&A企業であるHillstone Partners社によって立ち上げられました。私たちのプラットフォームでは、ユーザーは個人ではアクセスできなかったベンチャーファンドに投資できるだけでなく、投資した資金を即座に清算することも可能です。