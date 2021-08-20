Step Heroは、Binance Smart Chain（BSC）とPolygon上の有利なNFTファンタジーテーマのロールプレイングゲームです。包括的なエコシステムには、HEROトークン、世界クラスのデザインのNFTコレクティブル、クロスチェーンのNFTマーケットプレイス、魅力的なゲームプレイが含まれています。