Hshare（Hcashによって発行されたトークン）メインネットワークは、古いネットワークブロック938888の後でメインネットワークに切り替えられ、すべての古いネットワークHSRアセットは1：1に従ってメインネットワークアセットHCと交換されます。 HCASHは、すべてのブロックチェーンシステムの接続ポイントとなる新しい分散型のオープンソースのクロスシステムデジタル暗号通貨であり、異なるブロックチェーンシステム間で価値と情報を自由に交換できるようにします。現在、HCASHのメインチェーンがアップグレードされています。アップグレード後、「ストロングカップリングとデュアルフォーカス」のデュアルチェーンデュアルカレンシーメカニズムが採用されます。元のHshareチェーンは正式にHyperCashメインチェーンにアップグレードされます（ HC）、および元のHshareチェーンは正式にHyperCashメインチェーン（HC）にアップグレードされます。HyperExchangeメインチェーン（HX）は一緒になってダブルチェーン構造を形成します。 HCチェーンは、反量子特性とプライバシー保護を完全に実現し、PoW + PoSのハイブリッドコンセンサスをサポートし、システムの安定性を維持するために必要なバリュートークンをHyperExchangeに提供します。 HyperExchangeは、ブロックチェーンマルチトンネルプロトコル、ハイパーエクスチェンジアクシス、およびインジケーターの3つのコアコンポーネントを介したブロックチェーン間価値相互接続のソリューションをHCASHに提供し、ブロックチェーンと非ブロックチェーン分散型台帳（DAGなど）間の接続を実現します。無料プラットフォームの情報と価値の流れは、マルチアセット分散型ビジネスアプリケーションエコシステムを構築するための基盤を作成します。