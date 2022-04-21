Hawksightは、SolanaとTerraで1クリックで投資と利回りを自動化し、誰もがDeFiにアクセスできるようにするDeFiスーパーアプリです。私たちの利回り生成インデックスにより、ユーザーはSolanaとTerraの両方で即座に同時に投資と利回りを得ることができます。HawksightはSolana VenturesとTerraform Labsに支援されています。