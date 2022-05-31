Hatiは、北欧神話のレンズを通して魅力的な物語を提供し、コミュニティの自律性に重点を置いたプロトコルです。Hatiは、悪い役者があふれている空間でよいことをするために作られました。目標は、分散化、アクセシビリティを例示し、有機的に強力なコミュニティを成長させることでした。