XenoはPvPに特化したGameFiプロジェクトで、HUNTER×HUNTERのような世界的に有名なアニメのアプリを開発したeコマース大手でゲーム開発会社として知られる日本の上場企業Croozが深く関わっています。 XENOは、基本的にタクティカルなPvPゲームで、GameFiとEsportsの両方のエッセンスが加わっています。 NFTキャラクターを保有しているプレイヤーは、ゲームをプレイすることでユーティリティトークンやNFTを獲得することができます。 NFTはアプリ内のウォレットとマーケットプレイスでシームレスに取引することができます。