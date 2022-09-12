Grizzly.fiは、Binanceスマートチェーン上のLiquidity Aggregatorで、DeFiを誰でもアクセスできるようにし、そのユーザーの暗号資産で予測可能な収入を得るためのものです。 Grizzly Honeyトークンは最大供給量を持たず、ユーザーがGrizzly.fiを使用するときにのみ鋳造されます。こうすることで、持続的なインフレを実現しながら、常にユーザーに報酬を与えることができるようになります。Grizzly.fiはLiquidity Miningのハブとなることを目指し、利回りを生み出すための新しい戦略を継続的に追加しています。