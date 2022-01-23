Galaxy Fight Club（GFC）は、初のクロスIP、クロスプラットフォーム（PC＆モバイル）のPvP格闘ゲームで、異なるNFTコレクションの保有者が互いに戦い、勝利とプレイトゥアーンの仕組みによる報酬の両方を獲得することができます。モバイルネイティブで、Brawl Starsに似たペースの速いMOBAゲームプレイが特徴です。3vs3の各試合は5分程度で、先に20キルを獲得したチームが勝利します。