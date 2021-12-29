Gas DAOの目的はシンプルです。オンとオフチェーンガバナンスを通じてイーサリアムネットワークのアクティブユーザーの鼓動と声になることで、オリジナルDAOの100倍の自由で公正な初期分配を行う分散型自治組織として発足しました。対象ウォレットは、Defi、DApps、NFTの最もアクティブなユーザー間の幅広い連合を形成し、Gas DAOがWeb3の歴史の中で最も多様で影響力のあるコミュニティの1つになる可能性を与えます - その可能性は無限大です。