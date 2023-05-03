Affynは、シンガポールに拠点を置く企業で、ブロックチェーン技術を用いて、ジオロケーションと拡張現実機能を統合したモバイルゲームを開発しています。Affynは、仮想世界で獲得した報酬が現実世界でも利用できるという持続可能な「プレイして稼ぐ」という経済モデルの先駆け的な存在です。