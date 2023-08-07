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Fomo Inu
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FINU
Fomo Inuは、ミームにインスパイアされた暗号資産であり、暗号資産市場にユニークで革新的なソリューションを提供することを目指しています。プロジェクトのLaunchpadプラットフォームでミームコインコミュニティを支えるユーティリティトークンとして設計されています。
概要
トークン名
FINU
発行日
--
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発行価額
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総発行数量
10,000,000,000
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