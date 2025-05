EPIC

Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

トークン名EPIC

ランキングNo.717

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)35.32%

循環供給量22,515,189.98871255

最大供給量0

総供給量30,000,000

循環率%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値74.12620852,2021-03-27

最安値1.112367522267064,2025-02-03

パブリックブロックチェーンETH

概要Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth.

セクター

ソーシャルメディア

etfindex:mc_etfindex_source免責事項:データは cmc によって提供されたものであり、投資アドバイスとみなすべきではありません。