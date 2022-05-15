ENTERBUTTON（ENTC）は、ブロックチェーンエコシステムとエンターテインメントビジネスの調和のとれた関係を確立するプロジェクトの構築に努めており、その信頼性とエンターテインメントの世界での影響力に基づいて、クラス最高のNFTエンターテインメントを提供および配布しようとしています。世界中で公開されている製品。 ENTERBUTTON（ENTC）は、エンターテインメントに根ざした汎文化エコシステムの基盤を構築します。 ENTC NFTコレクションとブロックチェーンテクノロジーを通じて、ENTCのビジョンは、文化芸術の記録と維持の重要性を広め、安定したプラットフォーム運用の下でDe-fiエコシステムユーザーが共存できるENTCユニバースを作成することです。 NFTはメタバース、エンターテインメント、およびP2Eゲームと融合するため、世界はNFTに精通するでしょう。世界のエンターテインメントNFTコンテンツの中心には、ENTCがあります。