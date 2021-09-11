Dexlabは、トークン鋳造ラボ、ローンチパッド、すべてのリスティングのための専用DEXを備え、Solana上でのローンチを容易にするプラットフォームです。このプラットフォームはSolanaブロックチェーン上で動作するため、高いスケーラビリティと非常に低い手数料を実現しています。DXLはDexlabのネイティブユーティリティトークンです。