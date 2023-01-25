2020年6月にスタートしたDuxは、ブロックチェーンインフラの活用により、より良いサービスや製品の提供、新規参入時のセキュリティ確保を事業の柱としています。 DUXエコシステムの方向性としては、包括的なユーザーの地位の向上を、分配所得を創出することで社会経済的な変革をもたらし、Web 2.0からWeb 3.0への経済移行の促進、すべてのステークホルダーに魅力的で安全かつ有益なビジネスチャンスの具現化を提供することを主目的としています。 Duxは、ユーザーベースの技術向上とWeb 3.0経済から生じるイノベーションを通じてLATAMに大きな社会経済的変革をもたらし、創造していくことを目標に掲げています。。今後10年間で1億人以上の人々がDAOという形態でWeb 3.0エコシステムに直接的にかつ、安全な形で参加することができるようにします。