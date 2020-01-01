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DPEX
分散型の無期限先物取引所：仲介業者の介入なしに、ビットコイン、イーサリアム、およびその他の暗号資産を、快適なweb3ウォレットから最大50倍のレバレッジで取引できます！
概要
トークン名
DPEX
発行日
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発行価額
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総発行数量
1,250,000,000
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