DMC

DeLorean Labsは、伝説的な自動車メーカーDeLorean Motor Company（DMC）の公式Web3部門であり、革新的な技術とデジタル領域全般に特化しています。これは、象徴的な過去と無限の未来を融合させる取り組みです。DeLoreanはその革新の伝統を継承し、世界初のトークン化された電気自動車を導入します。これは「DeLorean Protocol」と呼ばれる業界初のオンチェーン車両予約、マーケットプレイス、分析システムを通じて実現されます。このプロトコルは、車の購入、取引、認証、追跡をデジタルでかつ前例のない形で行える、シームレスで透明性の高いエコシステムを消費者に提供することを目的としています。DeLoreanは、車両の所有権、メンテナンス、使用データ、走行統計に関する検証済みかつ改ざん不可能な情報を業界に提供し、正確性と信頼性において他に類を見ないパフォーマンス分析の追跡を可能にします。DeLoreanエコシステムの中心にあるのは、文化的意義と実用性、そして象徴的なWeb2ブランドの後ろ盾を兼ね備えたトークン「$DMC」です。

トークン名DMC

ランキングNo.1129

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)0.29%

循環供給量3,801,628,242

最大供給量12,800,000,000

総供給量12,800,000,000

循環率0.297%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.011717061970039477,2025-06-24

最安値0.00289674478767603,2025-09-30

パブリックブロックチェーンSUI

