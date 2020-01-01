DOMANI Protocolは、ブロックチェーン上の暗号資産管理のためのインフラであり、誰でもXTFファンドを作成、発行、償還することができます。各XTFファンドは、独自のアドレスとコントラクトを持つERC20トークンであり、他のトークンと同様にXTFファンドの保有、取引、送金、償還、利用が可能です。また、XTFファンドは、複合化可能で、下流（ERC20として、他のプロトコルで担保やDeFiアプリケーションの基礎として使用可能）と上流（分散型オプション、収益性の高いトークン、流動性プールなど、他の様々なERC20を保有可能）の両方で組み合わせ可能です。