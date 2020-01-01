市場
現物取引
HOT
先物取引
先物 M-Day
人気銘柄
注目のイベント
取引
Mobile
スキャンしてダウンロードし、MEXCアプリでシームレスな取引体験を
ダウンロードできませんか？
Windowsクライアント
もっと見る
Domani Protocol
DEXTF/USDT
--
--
--
24時間の最高値
0.00000
24時間の最安値
0.00000
24時間の取引高 (DEXTF)
0.00
24時間の数量 (USDT)
0.00
24時間の最高値
0.00000
24時間の最安値
0.00000
24時間の取引高 (DEXTF)
0.00
24時間の数量 (USDT)
0.00
チャート
トークン情報
Loading..
スタンダード
TradingView
デプス
DEXTF
DOMANI Protocolは、ブロックチェーン上の暗号資産管理のためのインフラであり、誰でもXTFファンドを作成、発行、償還することができます。各XTFファンドは、独自のアドレスとコントラクトを持つERC20トークンであり、他のトークンと同様にXTFファンドの保有、取引、送金、償還、利用が可能です。また、XTFファンドは、複合化可能で、下流（ERC20として、他のプロトコルで担保やDeFiアプリケーションの基礎として使用可能）と上流（分散型オプション、収益性の高いトークン、流動性プールなど、他の様々なERC20を保有可能）の両方で組み合わせ可能です。
概要
トークン名
DEXTF
発行日
--
関連リンク
ホワイトペーパー
公式ウェブサイト
ブロックエクスプローラー
発行価額
--
総発行数量
100,000,000
注文板
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
価格(USDT)
(DEXTF)
(USDT)
0.00000
≈
$
0.00
全取引履歴
数量()
価格()
数量
()
時間
現物取引
5X-X 先物取引
現物取引
5X-X 先物取引
メイカー
0.00%
/ テイカー
0.00%
HOT
DEXTFを購入
DEXTFを売却
指値注文
成行注文
振替
OTC取引
USD
利用可能残高
--
USDT
価格
USDT
数量
DEXTF
合計
USDT
DEXTFを購入
利用可能残高
--
DEXTF
価格
USDT
数量
DEXTF
合計
USDT
DEXTFを売却
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
現在の注文
(0)
注文履歴
取引履歴
オープンポジション (0)
他のペアを隠す
取引ペア
日時
タイプ
方向
すべて
購入
売却
価格
注文数量
注文金額
約定済み
トリガー価格
すべてキャンセル
すべて
指値注文
ストップリミット
POST ONLY
ネットワーク安定
API関連ドキュメント
API関連ドキュメント
ソーシャルメディア
リクエストを送信
リクエストを送信
オンラインカスタマーサービス
オンラインカスタマーサービス
Loading...