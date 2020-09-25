Degisは、Avalanche上に構築された1つ目のオールインワン保護プロトコルです。究極の目標は、普遍的な暗号資産保護プラットフォームを構築し、分散型保護エコシステムを形成することです。ブロックチェーンのインフラストラクチャにより、Degisは従来の市場における煩雑な購買や複雑なクレームを解決し、スマートコントラクトを介してより良いパフォーマンスを発揮することができます。