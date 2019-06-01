Dapp.comは、データ分析主導の分散型アプリストアであり、誰もがすべてのdappを簡単に検出、分析、使用できるようにします。 Dapp.comは、将来の分散型アプリケーションの統合ポータルとして、一連の製品モジュールとツールを通じて分散型アプリケーションを成熟させる予定です。 Dapp.comは、ブロックチェーン上のすべてのトランザクションアクティビティとユーザーアクションに関するデータを収集し、カスタムアルゴリズムを適用することで、市場に出回っているすべてのdappの信頼できる分析をユーザーに提供し、優れたアプリケーションへの洞察を得るのに役立ちます。ストアウォレットと分散型MINツールを使用すると、ユーザーは各チェーンのアプリケーションをしきい値なしで使用でき、各チェーンにウォレットツールを繰り返しインストールする必要がなくなります。同時に、Dapp.comは開発者とユーザー向けのクロスチェーンDapp開発ツールをリリースします。開発者はdappを切り替えたり拡張したりして、ニーズに応じてビジネスの選択に最適なブロックチェーンにデプロイできます。分散型テクノロジーは、私たちが住む世界を変える無限の可能性を提供し、Dapp.comはそれらの可能性を実現します。