CROWDの最終目標は、スタートアップのブロックチェーン・プロジェクトに対して、初期資金調達段階から個人投資家に平等な機会を提供する枠組みを提供することです。CROWDは、Binance Smart ChainをベースとしたIDOプラットフォームで、Binance Smart Chainの下で、より速い取引と低い手数料という利点を生かして、有望な若いブロックチェーンプロジェクトに資金調達を提供することを目的としています。