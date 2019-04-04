アメリカ、カナダ、韓国、ナイジェリア、エストニアに拠点を置くチームによって2019/04/04にローンチされたCreditcoinは、新興市場の銀行口座を持たない人々のクレジットシステムの欠如を解決することを目的としています。銀行システムにアクセスできない人々は、ノンバンクから借りなければならない。しかし、ノンバンクの信用記録は、銀行がそのデータを信用できないため、受け付けてくれません。このプロジェクトでは、信用取引の履歴をパブリックブロックチェーン上に客観的に記録することで、この問題を解決することを目指しています。