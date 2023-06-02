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Cogito Protocol
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デプス
CGV
Cogito Protocolは、非金融指標に連動する分散型かつAI主導の安定資産を創出することを目指しています。CGVガバナンストークンは、Cogito Protocolを規制する上で重要な役割を果たします。
概要
トークン名
CGV
発行日
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