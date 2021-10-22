Celestialは、GameFi + SocialFi + NFTSwapを備えた世界初のブロックチェーンメタバーススターウォーズゲームです。Celestialメタバースには星間同盟があり、プレイヤーは同盟を組んで敵から守り、他の惑星から共同で鉱物を略奪することが奨励され、ソーシャルファイ部分がハイライトとなっています。ソーシャルとゲームを組み合わせることで、金銭的な支援で人をつなげることができるため、ソーシャル化がより適格になります。