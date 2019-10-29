Bytomブロックチェーンプロトコル（Bytom：Bytomと呼ばれる）は、マルチビットアセット用のインタラクティブなプロトコルであり、さまざまな形式のBytomブロックチェーン、異種ビットアセット（ネイティブデジタル通貨、デジタルアセット）、およびアトミックアセット（ワラント、エクイティ、配当）で実行されます。 、債券、インテリジェンス情報、予測情報など、従来の物理的な世界の対応物と）は、このプロトコルを介して登録、交換、賭け、およびより複雑な契約ベースの相互作用を行うことができます。アトミックワールドとビットワールドを接続し、2つのワールド間の資産の相互作用と循環を促進します。ビトムは、アプリケーション層、契約層、データ層の3層構造を採用しています。アプリケーション層は、モバイル端末などの複数の端末に対応しているため、開発者が資産管理アプリケーションを開発するのに便利です。契約層は、ジェネシス契約と制御を使用します。資産の発行と管理の契約、最下層での拡張UTXOモデルBUTXOのサポート、仮想マシンの最適化、Turingの完全性におけるデッドロック状態を防ぐためのイントロスペクションメカニズムの採用、データ層は分散型台帳テクノロジーを使用して発行と消費を実現しますコンセンサスメカニズムは、人工的なインテリジェンスに適したPOWアルゴリズムを採用し、ハッシュプロセスにマトリックス計算を導入します。これにより、マイニングマシンは、アイドル状態または排除後にAIハードウェアアクセラレーションサービスに使用できるため、追加の社会的メリットが得られます。